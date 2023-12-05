祖迪比寧咸勇奪金童獎　皇馬史上第1人

由《都靈體育報》舉辦嘅第20屆「金童獎」選舉，周二(5日)凌晨宣布由英格蘭新星祖迪比寧咸當選，呢位20歲中場成為皇家馬德里史上首個獲得金童獎球員。祖迪比寧咸領獎嗰陣表示，自己得獎係歸功皇馬教練安察洛堤為佢搵到最佳位置，認真識撈！

金童獎係表揚過去1年球壇最佳U21球員，朗尼、美斯、基利安麥巴比、艾寧夏蘭特都曾經得獎，冠軍係由500個歐洲足球記者投票選出，最終祖迪比寧咸以97%嘅壓倒性得票率當選，佢亦盛裝飛去意大利親自領獎，至於第2至5名分別係穆斯亞拿、馬耶、沙維西蒙斯同沙利艾美利。

今夏加盟皇馬後17場比賽入15球，祖迪比寧咸得獎後表示：「功勞歸於安察洛堤，佢為我搵到最適合發揮嘅位置，亦比我好大嘅自由度，所以我依家踢到識飛。我目前最大困難係言語問題，西班牙文真係好難學，但我保證會盡全力去學好。」

被問到睇好明年邊個新人可以拎金童獎，祖迪比寧咸就點出3個人名：「第1個係我皇馬隊友艾達古拿，佢只係啱啱傷愈未踢得，但操練已見到佢係現象級球員；第2個係我前多蒙特隊友基坦斯；最後係我細佬祖比，佢同我哋爸爸一樣都係個頂級前鋒。」

近10屆金童獎得主

2023●祖迪比寧咸(皇家馬德里)

2022●加維(巴塞隆拿)

2021●柏迪(巴塞隆拿)

2020●艾寧夏蘭特(曼城)

2019●祖奧菲歷斯(馬德里體育會)

2018●馬菲斯迪歷特(阿積士)

2017●基利安麥巴比(巴黎聖日耳門)

2016●連拿度辛捷士(拜仁慕尼黑)

2015●安東尼馬迪爾(曼聯)

2014●史達寧(利物浦)