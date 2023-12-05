新一季「中銀香港足動校園體驗計劃」啟動！

新一季「中銀香港足動校園體驗計劃」終於啟動，第一擊有港超球隊香港U23代表，來到位於沙田的東莞工商總會張煌偉小學進行校訪。在4位香港U23職、球員帶領下，當日參與活動的約40名學生，親身體驗了職業球隊的訓練，並有機會與港超球員同場鬥波，玩得非常盡興。

2021年成立的香港U23，旨在給予本地年輕球員在港超賽場上陣的機會，陣中除了5位超齡華將之外，其餘球員清一色都是不超過22歲的後起之秀，亦沒有外援助陣。今季在主教練司徒文俊帶領下，球隊已先後在晉峰及港會身上成功搶分。當日活動於學校附近的石地足球場進行，香港U23派出何瀧浩、李卓軒及羅焌軒3位球員到場，更有門將教練陳振宇主持大局。

4位香港U23代表於活動開始，先逐一向同學們作自我介紹，其中3位球員就向大家分享成為港超球員的初衷，以及比賽訓練的心態，同學們也主動向他們提問，了解職業球隊的訓練情況。大家在聽完球員分享後，都急不及待想「郁一郁」，教練陳振宇先安排了趣味性十足的無球訓練，讓同學仔熱身之餘，也鍛鍊了大家的反應、身體協調及團體合作精神。緊接3位球員就擺好「雪糕筒」，並輪流示範盤扭、運球及傳球等訓練，在同學們親身體驗的時候，3位年輕港超兵不時化身小教練，從旁講解要領。

最後來到令人期待的鬥波環節，香港U23球員組成一隊，迎戰分批上場的一班同學仔。雖然人數處於劣勢，但3位港超兵仍展現高超技術，讓小朋友們大飽眼福，也將活動氣氛推至高潮。活動尾聲，校長梁偉基就從香港U23代表手中接過紀念獎座，而4位職球員也逐一向同學，派發事先準備的比賽門票及球隊戰衣等紀念品。同學們有得玩又有禮物收，也好識做上前向4人索取簽名，相信經過今次活動後，香港U23又成功收穫一班新生代球迷。

有份參與今次活動的該校足球隊成員「穆同學」，談及最享受的環節就是與香港U23球員同場競技：「今次練波同平時校隊訓練好唔同，可以同咁勁嘅對手比賽，我嘅技術都有升Level！」玩得盡興的還包括3位香港U23的大哥哥，其中羅焌軒說感受到同學仔的熱情，也讓他憶起童年時光：「以前小學時期都未係好識踢波，但同朋友一齊玩已經好開心。」何瀧浩就希望同學們透過今次活動能有所得着：「足球係一個團體運動，靠自己一個係唔容易，希望佢哋都從中學到唔同嘅價值觀。」

東莞工商總會張煌偉小學

發揚「博學力行」精神

東莞工商總會張煌偉小學創立於1984年，旨在發揚校訓「博學力行」的精神，使學生在德、智、體、群、美五育方面得到均衡發展，為社會培養良好公民，為國家培訓優秀人才。學校深信在教師、家長共同攜手，相互配合之下，每一個學生都能在接受學校教育的過程中，奠定良好的知識基礎，培養出健全的人格，以及發掘出個人的潛能。

校長梁偉基表示學校一向重視學生的運動發展，亦對能夠參與今次活動感高興：「足球係學校好重視嘅運動，今次訓練計劃有香港U23參加，同學有機會向港超球員學習，希望佢哋透過隊際運動強身健體之餘，都能夠提升個人技術，同埋學識點樣同人合作。」