ATP香港站　世界第5魯列夫落實參賽

「中銀香港網球公開賽2024」將於12月31日至1月7日假維園舉行，這是香港自2002年後首次舉辦的ATP巡迴賽。大會周二（5日）公布世界排名第5的俄羅斯好手魯列夫、2014年美網單打冠軍施歷等4名世界級球手落實參加。香港「一哥」黃澤林將以外卡身份主場出擊，今次是他首戰ATP250級賽事，他表示自己這一年進步不步，期待與一眾世界級選手較量。

香港網球公開賽屬ATP巡迴賽250級賽事，這項總獎金73萬美元硬地賽已獲得「M」品牌認可。賽事於明年澳網前兩周舉行，成為球手熱身賽之選，大會周二（5日）公布最新球手名單，當中包括：世界排名第5的俄羅斯球手魯列夫、東京奧運男單銀牌得主卡真洛夫（世界排名15）、今年助美國贏得聯合盃冠軍的泰亞科（世界排名16）、2014年美網單打冠軍施歷。

ATP賽事時隔21年重臨香港，球迷反應相當熱烈，中國香港網球總會會長莫君逸表示，賽事門票銷情理想：「門票分階段發售，首階段門票已售罄，這佔全數門票大約一半，記者會之後會公布餘下門票發售詳情。」莫君逸亦期待香港未來能舉辦更高級別賽事：「去年的表演賽（香港國際網球挑戰賽）對於舉辦今次賽事有很大幫助，如果今次賽事舉辦成功，待啟德落成之後，我們就會爭取提升賽事級別。始終維園於40多年前興建，已經配合不了現在現代職業網球高級別賽事的要求，我們現時只能盡量配合。」

香港19歲網球「一哥」黃澤林透過視像會議接受訪問，他期待主場出戰ATP賽事：「這將是我第一次參加ATP 250賽，好期待主場與世界級球手較量，讓球迷見到一個全新的我，希望到時有香港球迷入場支持我。」

黃澤林今年世界排名由1000升到生涯新高250，繼續刷新香港男子球手紀錄，他說：「今年的目標是打進世界前300，現在已是超額完成，我贏過不少世界前100球手，晉級兩項決賽，感覺自己比去年進步不少。今年最難忘是亞運對吳易昺一戰，這場令我開竅，令我相信自己也能夠達到他們的水平。」