盧頓主場超硬淨　阿仙奴求穩半細睇定食

英超快車，盧頓主場迎戰阿仙奴。盧頓經過英超適應期後，近期表現漸入佳境，尤其主場出擊超硬淨，令不少勁旅吃盡苦頭。「兵工廠」實力毋庸置疑，但作客較為保守，以穩陣行先，近6場聯賽作客有5次上半場都冇波入，捧1.5球半場細啱數。（Now 621及611周三凌晨4時15分直播）

盧頓上次主場2比1擊敗水晶宮，取得球會史上首場英超主場勝利，佢哋之前主場亦幾乎砌低利物浦，踢到補時先被逼和1比1，主場鬥熱刺亦僅輸0比1，可見盧頓嘅凱尼沃斯路球場有一定威力，而且球員上半場好氣好力時防守更加穩健，今季6場聯賽主場，半場總入球全開1球或以下，單計上半場，要攻破佢哋鐵桶防守絕非輕易。

阿仙奴上仗2比1險勝狼隊，所有賽事5連勝，歐聯提早出線，聯賽亦續居榜首，領先利物浦2分，今仗當然以3分為目標，不過佢哋主場同作客係兩種踢法，主場會搶攻盡快爭取領先，但作客就較保守，近5場作客半場全開1球或以下，近6場聯賽作客更有5次半場冇波入。

周中快車賽程阿迪達將稍作輪換，主要變動有佐真奴將會取代李安度杜沙特，以及賓韋特頂替富安健洋，要攻破盧頓嚴密防守可能要費一番功夫，1.5球半場細開出機會甚高。

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