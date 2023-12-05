祖高爾：兵工廠圍「盧」取勝

我十分喜歡每年的這個時候，聖誕節前夕的周中英超快車，當其他人期待着紅白聖誕老人到訪時，對盧頓來說他們所迎接的紅白老人，就是目前在英超高踞榜首的阿仙奴。

盧頓目前排在降班區上，他們過去5場比賽的1勝1和，都是倚賴着我之前曾經談及的主場優勢，從而讓他們在護級路途上看到希望。

就像所有那些為護級而戰的球隊一樣，你必須讓你的主場成為你可以取得分數的地方，在擊敗水晶宮和打和利物浦的比賽中，盧頓正正做到這一點。至於其他落敗的主場比賽，他們的表現其實也配得上擁有更多，不過必須在周二晚面對榜首球隊的比賽中發揮出最佳狀態。

盧頓沒有必要改變他們的風格，一直堅持下去的他們已經開始得到了回報。有時候，作為主教練需要更大的耐性，畢竟從英冠升班上英超後，面對完全不同的文化衝擊適應需時，相信今季所有的英超升班馬對此體會很深。

洛克爾周末因傷退下火線對盧頓將是一個打擊，皆因他們會在未來數星期缺少了這名隊長兼領袖。阿仙奴的情況則截然不同，自從輸給紐卡素後，他們在所有比賽中已經保持5場不敗。

布卡約沙卡之前因傷而經歷了一段小低潮後，最近重新找回火熱的狀態，近5場比賽中有3場的狀態皆相當出色，並且很可能在今場比賽中發揮關鍵作用。

然而，除了布卡約沙卡外，阿仙奴的李安度杜沙特、加比爾馬天尼利、夏維斯、加比爾捷西斯和馬田奧迪加特等充滿進攻火力的陣容，我相信盧頓難以招架。幾周前利物浦作客盧頓時，我也說過類似的話，但我相信這支阿仙奴是不同的。他們恍如一台光滑兼運作良好的機器，能在90分鐘內於前線的所有區域，不斷地全方位製造威脅。

擁有如此多的進攻好手下，迪格蘭賴斯在過去幾周也為兵工廠作出了巨大的貢獻。當所有進攻球員壓上前半場時，他無窮無盡的體力和覆蓋球場補位的能力令人讚嘆，能讓一眾前線具創造力的球員在他的補位下安心進攻，其活力和領導能力將成為阿仙奴未來幾周快車賽程的關鍵。

如果是早幾個賽季進行這場比賽，相信不少球迷都會擔心，阿仙奴將於於盧頓主場的地獄氣氛及踢法下失分。但在過去的一年半，他們在阿迪達的帶領下經已鍛煉成像野獸一樣的球隊，因此我可以肯定兵工廠將以一場客場勝利，來保持甚至擴大目前在積分榜上的領先優勢。