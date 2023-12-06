賴斯補時6分鐘入波　阿仙奴絕殺盧頓

周三(6日)凌晨英超，2支排名距離懸殊球隊交鋒，竟然出現超激鬥，榜首阿仙奴踢到補時6分鐘，先至靠「億元先生」迪格蘭賴斯頂入致勝1球，作客以4比3險勝盧頓。兵工廠取得寶貴3分之餘，主帥阿迪達亦實現「大滿貫」，接手領軍以來，贏過晒所遇到嘅全部25支英超球隊。

開賽20分鐘，阿仙奴由加比爾馬天尼利射入打開紀錄，以為順風順水，但之後卻陷入苦戰，新升班球隊盧頓僅過5分鐘，就憑中堅奧舒奧頂入角球扳平。臨完上半場，加比爾捷西斯頭槌破網，再次為阿仙奴領先2比1。

換邊之後，盧頓大發神威，由伊利查艾迪巴約、巴克里各建一功，反超前3比2，但阿仙奴始終根基深厚，60分鐘由夏維斯射入扳平。不過，兵工廠之圍攻對手，卻老鼠拉龜，直至補時6分鐘，馬田奧迪加特左路傳中，迪格蘭賴斯頂入成4比3，佢繼9月對曼聯之後，今季英超第2次補時入致勝球，呢位身價達1億鎊(約9.85億港元)嘅英格蘭國腳果然物有所值。

迪格蘭賴斯今場入波嘅時候已經係補時6分零23秒，成為阿仙奴自2006/07年球季以來最遲作客入球。另外，盧頓係阿迪達執教阿仙奴以來，第25支遇到嘅英超對手，全部「通殺」最起碼贏過1次。