維拉英超主場全勝　曼城讓唔起

英超快車，阿士東維拉主場硬撼曼城，維拉演出令人驚喜，排第4位，僅少曼城1分，皆因維拉屬於「地頭龍」，今季6場聯賽主場全勝，表現無懈可擊。反觀「藍月亮」曼城狀態走下坡，連續3場英超和波，而且防守不穩，讓波有暗湧，寧願博阿士東維拉讓球主勝。（Now 622周四凌晨4時15分直播）

阿士東維拉喺艾美利執教之下，表現脫胎換骨，甚至已經進身爭標行列，球隊雖然冇乜星味，但勝在實而不華，奧尼屈堅斯、穆沙戴亞比、里安拜尼、杜格拉斯雷斯等中前場球員，演出都獨當一面，中場杜格拉斯雷斯更加獲得阿仙奴等豪門垂青，足以證明呢位巴西國腳極具級數。維拉最犀利莫過於主場往往踢出超水準，同利物浦一樣屬於今季英超僅餘兩隊主場全勝球隊，而且6戰攻入23球，仲多過以攻力強勁見稱嘅曼城3球，今仗遇上衞冕嘅「藍月亮」，絕對未驚過。

曼城狀態進入調整期，連續3場英超和波，當中作客對住低迷多時嘅車路士，竟然失4球，被逼和4比4，上仗主場遇上殘陣嘅熱刺，亦只能打和3比3。雖然「藍月亮」仍然保持不俗入波能力，但後防太過脆弱，往往前面入埋唔夠後面輸，加上兩位球星洛迪卡斯簡迪、基亞利殊停賽，想贏處於巔峰嘅維拉，恐怕非常困難。

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