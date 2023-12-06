祖高爾：藍戰士踩場滅魔

當我還是球員時，曼聯對車路士絕對是英超最值得關注的對碰。不幸的是，兩隊的水平過去幾季都有所下降，儘管如此，這場比賽對彼此目前身處的狀況都相當重要。

曼聯將尋求在這場比賽以及下場主場對般尼茅夫時全取6分，皆因他們在年底將面臨真正嚴峻的考驗，先後要作客利物浦及韋斯咸，然後主場也要面對今季實力強勁的阿士東維拉及2023年最後一仗作客諾定咸森林，在這些聯賽的中間還有一場對拜仁慕尼黑的歐聯主場生死戰。

在面對接下來一連串的艱難比賽，曼聯仍然處於困境。 雖然我們通常將在表現不佳的情況下獲勝視為一件好事，但曼聯這段以來糟糕表現的時間已經持續太久了，以上仗不敵紐卡素為例，在一場前四爭奪戰中，曼聯非常糟糕，輸0:1並未能反映真正的惡劣情況，對於曼聯這一個級數的球會來說，顯然是不能接受。

即使在曼聯此前勉強獲勝的比賽中，不能否認的一點是曼聯整體糟糕的表現，很大程度上要歸咎於他們的關鍵球員，幾周以來我一直預測曼聯能小勝較弱的球隊，而他們也的確因為個人質素較高而做到，但為他們挽救勝利或和波的往往不是星級球員，像拉舒福特、海倫、安東尼馬菲奧斯、奧拿拿、安東尼馬迪爾及基斯甸艾歷臣等這樣的一級球員，都沒有達到我們所認知的水平，這也對曼聯造成了傷害。

如果曼聯想明年繼續進入歐洲賽並挑戰前四，這些球員將不得不在接下來的幾周內取得更大的進步，否則今季將會進入萬劫不復之地。

和曼聯一樣，車路士早兩周在聖占士公園球場的表現同樣差勁，再次凸顯了飄忽的問題。 雖然結果如此，過去兩個月我對車路士還是印象深刻。考慮到他們身處的位置，在此前對包括阿仙奴、賓福特、熱刺、曼城、紐卡素和白禮頓在內的一系列6場比賽中的18分中拿下8分，對於這支球隊來說是一個積極的變化，若然不是對賓福特時大意失荊州，本應能取得11分。如果他們能在周三勝出，我認為普捷天奴會感到十分高興，尤其考慮到在9月份的時候車路士在聯賽中未嘗一勝。

與曼聯不同的是，車路士的一些大牌球星已經開始展現出一些更積極的表現。 我們都知道史達寧和高爾彭馬的表現有多好，但像安素費南迪斯，尼高拉斯積遜和摩西斯卡些度等在最近的比賽都有入波並表現出色。

干拿加歷查的停賽對車路士將是一大打擊，此子今季表現出色。然而，我認為這為車路士提供了一個有趣的選擇，高爾彭馬在中場中位置上的表現給我留下了深刻的印象，我認為失去干拿加歷查，可能會導致安素費蘭迪斯和摩西斯卡些度將聯袂打10號位的彭馬鎮守中場。如果曼聯沒有一個穩建的防守中場，我認為高爾彭馬在這個位置上可能會給他們帶來真正的問題，作為一名出身曼城的小男孩，難道不喜歡在奧脫福入波嗎？ 如果你很了解曼聯對車路士的歷史，你就會知道高爾這個名字曾經攻入重要入球……（對，正是本人！）

權衡一切之後，我將支持車路士作客贏波。 我們已經看到他們在對陣隊時表現十分出色，我認為憑藉藍戰士的實力和狀態更好的星級球員，將會在奧脫福球場全取3分。