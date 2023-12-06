車路士大起大落　曼聯主W好路

英超快車重頭大戰，曼聯主場迎戰車路士，兩支褪色勁旅開季演出備受批評，不過曼聯近期有復甦迹象，近7場聯賽拎到5勝，同前列分子差距唔算太大。車路士成績大起大落，防守問題遲遲未解決，曼聯喺奧脫福出擊可望「煞車」，不妨直取主勝。（Now 621及611周四凌晨4時15分直播）

曼聯上場作客輸畀紐卡素，聯賽3連勝後首次輸波，佢哋捱完3場作客之旅後，今仗返主場出戰相信表現會有改善。隨住勞基梳爾、雲比沙卡等傷兵復出，青訓新星阿歷真度加拿祖、馬恩奧等嶄露頭角，「紅魔鬼」兵源調動能力大大提升，係球隊表現回穩主因。

紅魔踢聯賽好過歐聯

事實上曼聯喺英超防守唔差，近4場聯賽只失過1球，哈利馬古尼復甦成為防線核心，踢歐聯經常「出事」嘅門將奧拿拿，返到英超演出亦算穩定，防守穩健成為曼聯反彈嘅最大動力。

車路士以年輕球員為主，表現飄忽大起大落，對曼城激戰踢成4比4後，對紐卡素又慘敗1比4，上場對白禮頓再贏3比2，3場失10球嘅豆腐防線未能予人信心，加上干拿加歷查今仗停賽，中場掃蕩力再減弱。

值得一提嘅係，今夏以5,200萬鎊（約5.1億港元）轉會費上「車」嘅尼干古，喺季前受傷後一直缺陣，直到近日呢位法國中場先傷愈復操。原本佢仲有機會踢上場英超對白禮頓，但領隊普捷天奴為安全起見，畀佢準備多幾日，預料今場有機會候命上陣。

不過，尼干古攻強於守，即使披甲對車路士防守亦冇乜幫助，加上佢哋向來不擅應付快速反擊，今仗面對「紅魔鬼」高速鋒線未必招架得住。車路士對上一次喺英超作客贏曼聯，已經係10年前舊事，今仗難以睇好。

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