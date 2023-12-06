東亞盃外圍賽　港隊女足12碼贏關島奪第3名

香港女子足球代表隊周三（6日）於索卡體育訓練基地，出戰東亞女子足球錦標賽外圍賽（東亞盃）名次賽，最終港隊法定時間與關島打成1比1，互射12碼贏4比2，以總比數5比3擊敗對手，收穫第3名。

上場大勝蒙古6球的港隊，在A組位列第2，無緣決賽周，是役與關島爭第3，改由梁蔚雅把關，鍾貝琪及馬澤純鎮守後防，陳詠詩控制中場，協助張煒琪攻堅，蘇鎧霖和曾麗薇先列後備。

不過港隊開賽僅1分鐘，就走甩關島球員，讓對方門前補中，落後0比1。香港隊其後努力搶攻，但胡彩瑤及張煒琪先後起腳，皆未能為球隊追平。27分鐘，張煒琪傳入中間，梁匡蕎起腳被對方守將及時解圍出底線，香港半場以1球落後。

53分鐘，張煒琪禁區頂射地波，被關島門將擋出底線。港隊繼續搶攻，到65分鐘終於有回報，張煒琪接應長傳，單刀射成1比1。港隊5分鐘後有機會反超，可惜關詠瑜主射罰球高出，兩隊法定時間踢成1比1平手，直接以互射12碼分勝負。關島在頭4輪有兩人射失，香港的張煒琪、蘇鎧霖、馮雪雯及鍾貝琪則悉數命中，最終港隊12碼贏4比2，總比數贏5比3，以第3名完成賽事。