賽馬會菁英盃　大埔東方九龍灣挑燈夜戰

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「賽馬會菁英盃」周三（6日）假九龍灣公園，爆發A組對決，由大埔鬥東方。「綠戰士」正選僅作出1個調動，鄭子森復任正選踢左閘，加比爾及馬高斯山度士鎮守後防中路，雷仙奴及馬卡雷拿繼續於前線衝鋒陷陣；東方正選派出5位U22球員，包括今季首次擔正的高銘浩及楊棟棋，門將則改由廖富源把關。

大埔正選：

41 林志基 [GK]

4 馮冠鳴

7 馬卡雷拿

14 馬高斯山度士

16 陳肇鈞

20 王顯琛

23 蔡立靖

33 加比爾 [C]

77 郭縉諾

95 雷仙奴

99 鄭子森

東方正選：

26 廖富源 [GK]

2 賀爾

6 郭崇毅

11 黃皓雋

16 梁振邦 [C]

22 梁冠聰

27 馬高斯

33 高銘浩

42 楊棟棋

44 柏拔

77 李俊霆

大埔後備：

1 錢兆琛

94 謝家榮 [GK]

6 羅振庭

8 彭欽蓬

10 利馬

11 張力行

26 李家豪

27 黃祖心

31 翁煦濤

80 鍾偉強

東方後備：

1 葉鴻輝 [GK]

40 鍾凱文 [GK]

3 高素巴耶夫

7 巴科爾

15 黃浩然

17 柳志成

23 馬希偉

28 蕭政

31 吳宇曦

35 林千裕

88 張文浩

「賽馬會菁英盃」A組周三（6日）上演獨腳戲，大埔與東方在九龍灣公園挑燈夜戰。「綠戰士」希望延續連勝走勢，力爭繼8月聯賽後再次擊敗對手，至於剛剛於分組賽失分的東方，當然希望能夠及時重振旗鼓，在積分榜上拉近與大埔的距離。（on.cc東網周三晚上8時直播）

東方上場於「賽馬會菁英盃」領先兩球下遭香港U23逼和，痛失兩分，球隊兩日後隨即再鬥大埔，主教練盧比度（Chino）認為緊密賽程未必是壞事：「我同班球員都對上場在大好形勢下，最終失分感到憤怒，但球隊好事係我哋冇太多時間去諗上場嘅表現，希望球隊唔好重複犯錯。」東方賽前一連兩日來到九龍灣公園操練，以準備今季首次在這個仿真草球場作賽，Chino對球場草地質素不敢恭維，並指今場或會作適當輪換，以應付周末的聯賽賽事。

上場斬獲職業生涯首個入球的小將吳宇曦，就認為這球「士哥」美中不足，是未能為球隊換來3分：「攻入職業生涯首球意義當然非凡，但過程中自己浪費了一至兩次黃金機會，無法助球隊擴大領先優勢，最後比數只能打和，如果可以幫助球隊贏波而回，記念性一定更大。」他續指獲選為MOM有助推動他繼續進步，期望日後每次落場都能交出好表現。

暫時於「賽馬會菁英盃」A組高踞榜首的大埔，上場贈深水埗3蛋贏得非常輕鬆，主教練李志堅尤其喜見馬卡雷拿斬獲開齋波：「佢作為前鋒球員一路未有波入都好心急，希望開齋對提升佢信心有幫助。」季初大埔曾於聯賽1球小勝東方，惟現時對手加入前鋒巴科爾等新兵後，「堅Sir」承認會更加難應付。今季「綠戰士」第3度於九龍灣公園作賽，「堅Sir」認為球隊會較對手更熟悉場地，惟卡朗及謝臣等傷兵仍有待康復。

有機會再倒戈面對舊主的蔡立靖（Emi），就表示有信心繼聯賽之後，再次擊敗東方：「我哋球隊實力夠強，球員之間嘅聯繫都好好，任何對手我哋都唔會驚。」惟Emi承認今場形勢上依然會非常接近：「同上年相比，東方現時陣容係有啲唔同，但我哋會先專注自己嘅表現。」