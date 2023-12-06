賽馬會菁英盃　大埔2比1險勝穩佔榜首

「賽馬會菁英盃」周三（6日）假九龍灣公園，爆發A組對決，由大埔鬥東方。結果大埔馬高斯山度士及雷仙奴各入1球，以2比1擊敗下半場靠黃浩然扳回一城，全場至少有5位U22球員在陣的東方。

「綠戰士」正選僅作出1個調動，鄭子森復任正選踢左閘，加比爾及馬高斯山度士鎮守後防中路，雷仙奴及馬卡雷拿繼續於前線衝鋒陷陣；東方正選派出5位U22球員，包括今季首次擔正的 高銘浩及楊棟棋，門將則改由廖富源把關，巴科爾先列後備。

大埔開局頻頻於前場兩邊獲得罰球機會，6分鐘陳肇鈞接應角球，頭槌一頂高出。17分鐘，蔡立靖罰球斬前柱，馬高斯山度士入楔頂入，為「綠戰士」先拔頭籌。24分鐘，東方解圍未果，被雷仙奴禁區內一射得手，大埔半場帶着2球優勢回更衣室。

換邊後，大埔繼續搶攻，60分鐘，馬卡雷拿禁區內有起腳機會，但就被廖富源擋走。2分鐘後，陳肇鈞接應直線，窄位一射僅僅斜出。東方其後加強逼搶，搶回不少攻勢，71分鐘，柏拔接應角球頭槌二傳，黃浩然門前加一腳入網，為東方扳回一城。完場前補時階段，黃浩然再有頭槌攻門中楣彈出，未能為東方扳平。結果大埔以2比1取勝，繼續季初聯賽之後再擊敗東方，繼續保持A組榜首位置。

大埔主教練李志堅賽後表示滿意球隊表現，但指出球隊在領先2球情況下，未能進一步擴大領先比數，令對手有機會反彈：「足球比賽係會發生呢啲嘢，我哋想入多球入唔到，令比賽一度膠著，都欣賞對手嘅年輕球員，佢哋冇嘢好輸。」

大部分時間有至少5位U22球員在場上的東方，比賽尾段一度有機會扳平，雖然最終落敗，但主教練盧比度（Chino）仍對球隊表現感驕傲：「對住大部分球員都係常規正選的大埔，我哋班球員踢得好好，佢哋積極跑動博盡，相信今場係畀到佢哋唔少經驗。」