麥湯米尼再做救世主　曼聯2比1力克車路士

周四(7日)凌晨英超矚目大戰，曼聯同車路士2支褪色勁旅交鋒，結果主場嘅曼聯踢出翻身仗，憑麥湯米尼梅開二度贏2比1。蘇格蘭中場麥湯米尼今季前已接近被放棄，但佢再一次喺水心火深中拯救領隊坦哈格，依家更以5個入球成為隊中首席射手，絕對係曼聯之寶！

曼聯喺歐聯面臨出局，上場聯賽又輸畀紐卡素，盛傳坦哈格失去球員支持，不過今場曼聯鬥志高昂，9分鐘安東尼馬菲奧斯博到12碼，但般奴費南迪斯操刀宴客。19分鐘哈利馬古尼射門被擋出，麥湯米尼第1時間補射入網，可惜佢哋頂唔到返更衣室，完半場前被高爾彭馬追成1比1。

換邊後曼聯再攻過，69分鐘阿歷真度加拿祖傳中，麥湯米尼再次接應頂入2比1，尾段車路士群起反撲，一度喺曼聯禁區製造險象，最終「紅魔鬼」都堅守城池贏波。曼聯喺10月初經歷2連敗後，對賓福特亦係靠麥湯米尼喺補時連入2球反勝，今場再次成為曼聯救星。

麥湯米尼賽後表示：「我哋想向球迷顯示，我哋只係集中比賽，但呢種表現需要喺每個星期都表現出嚟，而唔係被逼埋牆角先間唔中踢1場好波。」對於佢今季入球大爆發，麥湯米尼回應：「呢一樣係我想繼續建立嘅踢法，爸爸媽媽同爺爺都叫我多啲入禁區嘗試入波，我只需要相信自己做得到。」