維拉碾壓性擊倒曼城　哥迪奧拿認輸

哥迪奧拿經歷英超生涯最無力敗仗！王者曼城周四(7日)凌晨作客阿士東維拉，全場捱打下無力還手，最終輸0比1聯賽4場不勝。主場威力驚人嘅維拉，今場攻門數字為22比2，曼城今場連1次角球都拎唔到，領隊哥迪奧拿賽後承認優勝劣敗，直指維拉有力爭標。

比賽早段兩隊互有攻守，2位門將先後救出對手精彩攻門，但維拉之後愈戰愈勇，前場逼搶令曼城寸步難行。74分鐘維拉快速反擊，右翼里安拜尼高速推入中路後起腳，省中對手改變方向彈入。維拉之後再有杜格拉斯雷斯遠射中柱，但球隊仍能1比0贏曼城，跨季聯賽主場14連勝。

曼城今場只得2次射門，係哥迪奧拿執教生涯最少射門一戰，被對手攻門22次、後場13次被反搶控球權、全場0次獲得角球，都係哥帥英超生涯最差紀錄。哥迪奧拿賽後表示：「優勝劣敗，我知球員已經盡晒力，但足球有時就係咁，曼城近期成績唔好，我會諗方法，呢個係我嘅責任。」

維拉依家超越曼城升上英超第3位，哥迪奧拿直指艾美利率領嘅維拉有能力爭標：「維拉絕對可以！佢哋嘅體力化、比賽節奏、速度、板凳深度、罰球、高位逼搶，艾美利嘅組織，仲有一個好嘅龍門，絕對係爭標份子！」