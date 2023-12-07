利物浦變咗曼聯　靠晒中後場球員入波

周四(7日)凌晨英超，利物浦憑華基爾雲迪積克、蘇保斯拉爾各入1球，作客以2比0擊敗錫菲聯。利物浦近2場英超合共轟入6球，但前鋒都冇份入波，網民抽水指紅軍變成「強化版曼聯」，靠晒中後場球員入波。

上半場37分鐘，利物浦2位後衞合作，阿歷山大阿諾特開出角球，中堅華基爾雲迪積克順勢射入，亦係呢位荷蘭國腳今季首次為紅軍入波，戰至補時，達雲紐尼斯右路傳中，蘇保斯拉爾射成2比0完場。

利物浦上仗贏富咸4比3，分別係對手擺烏龍，阿歷斯麥亞里士打、遠藤航、阿歷山大阿諾特各建一功，加上早前對曼城，靠阿歷山大阿諾特入波逼和1比1，換言之，利物浦前鋒近3場英超都冇波入，難怪網民指紅軍變咗紅魔鬼，前鋒唔識入波。

不過，利物浦成績遠勝曼聯，現時僅以2分落後榜首阿仙奴，排第2位，似有王者再臨之勢，但賽後領隊高普話現時講爭標言之過早：「對於爭標問題，我毫無頭緒，我哋再睇下之後形勢發展，但如果有人話曼城無力奪冠，就真係天大笑話。」高普滿意球隊今場表現，仲話唔介意前鋒有冇波入，因為所有進攻球員都有份參與創造入球。