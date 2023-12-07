白禮頓又有靚貨出品 18歲新星轟入致勝球

周四(7日)凌晨英超，白禮頓主場以2比1擊敗賓福特，年僅18歲小將軒斯舒活特頂入致勝1球，表現令人驚喜，成為繼艾雲費格遜之後，另一位來自白禮頓青訓系統嘅超新星，各大豪門又可以準備出手搶人。

上半場27分鐘，白禮頓中堅雲赫基喺禁區內拉跌對手真拿達，被吹罰12碼，麥比奧莫主射入網為賓福特打開紀錄，但白禮頓好快扳平，三笘薰左路橫傳，柏斯高哥斯喺禁區邊勁射入網。

戰至52分鐘，柏斯高哥斯左路傳中，軒斯舒活特頂入協助白禮頓反勝2比1，亦係呢位英格蘭U19小國腳首次為白禮頓一隊入波。軒斯舒活特7歲已經加入白禮頓青年軍，今年4月簽職業合約，5月英超對阿士東維拉首次上陣。

軒斯舒活特今季為白禮頓上陣6次，近3仗都擔任正選，佢最犀利係可以勝任中場、中堅，左右二閘，今場更加取得入球，簡真係全能戰士。睇番白禮頓19歲前鋒艾雲費格遜近期成為各大豪門爭奪目標，估計身價達1億鎊(約9.8億港元)，軒斯舒活特迅速冒起，身價勢必急升，白禮頓以往多次高價出售球員，嚟緊又有靚貨可以放上轉會市場。