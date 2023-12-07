13歲廖予生晉級單局限時賽64強　打破桌球界紀錄

年僅13歲的香港男子桌球手廖予生，日前在世界桌球單局限時賽擊敗27歲的印度球手Ishpreet Singh Chadha，晉級64強，成為有電視轉播的排名賽賽事中，最年輕的勝出者。

「予生」早前在英國U14錦標賽奪得冠軍，繼而收穫外卡資格，參與世界桌球單局限時賽，結果這位小將面對教自己大14歲的對手，都未有怯場，雖然曾經以0 ： 36度落後，但最終仍以57 ： 54反勝對方晉級下一圈，打破上季同一項賽事，由當時14歲的摩爾多瓦球手Vladislav Gradinal所創下的舊紀錄，成為有電視轉播的排名賽賽事中，最年輕的勝出球手，世界桌球巡迴賽（WST）賽後更把「予生」的比賽相，設為Facebook封面照片，認真威水！

「予生」賽後受訪時，坦言未曾想過能夠獲勝，只想着要好好地享受比賽，亦感受到現場球迷頗喜歡自己，並表示他的英文名為Shaun的原因，竟與桌球名將梅菲（Shaun Murphy ）有關：「很想跟家人講聲多謝，因為他們特意接載我過來比賽；而且因為我媽媽很喜歡梅菲，所以她以Shaun（梅菲姓氏）作為我的英文名。」