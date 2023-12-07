慘遭扣分主場必搶攻　拖肥追素博大霧

英超快車頭場，愛華頓主場迎戰「喜鵲」紐卡素。「拖肥糖」早前被扣10分，為護級必趁主場之利搶攻；「喜鵲」傷兵滿營，尤其防線更屬重災區，隨時以攻代守，2.5球入球大更值博。（Now 622周五凌晨3時30分直播）

愛華頓之前因違反財政規例，被英超賽會判罰扣聯賽10分，依家得7分捲入護級漩渦，雖然已經提出上訴，但未有咁快有定案，最好梗係靠自己努力搶分喇。查實「拖肥糖」狀態唔曳，近6場獲4勝1和僅1敗，輸波嗰場係不敵曼聯，單計主場，近5場有4次開3球或以上，為搶分護級必主動進攻。

紐卡素近期黑氣纏身，傷兵名單竟高達10多人，其中後防更係重災區，丹般恩、保治文及馬特泰基特仍有傷在身，最慘係首席門神尼克普比，上場對曼聯因飛撲落地時甩骹，即時退下火線，消息指佢要長抖達5個月，今晚焗住起用後備門將杜巴夫卡，防守存隱憂。好在「喜鵲」火力仲頂得住，前鋒阿歷山大伊沙克同安東尼哥頓近排交足貨，其中哥頓近4場聯賽入3粒，腳風奇順，加上為免被前列球隊拋離，隨時同「拖肥糖」合演入球騷，大盤有計。

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