艾美利首次贏哥帥　下仗搵阿仙奴報仇

阿士東維拉喺周四(7日)凌晨英超主場以1比0擊敗曼城，亦係領隊艾美利教波生涯14次同哥迪奧拿交鋒，首次贏波，可以話係吐氣揚眉，維拉下仗英超將於主場對榜首阿仙奴，艾美利正好食住個勢，搵兵工廠報昔日被炒之仇。

艾美利同哥迪奧拿都係西班牙名帥，並且同樣52歲，兩人過往交手，哥帥佔壓倒性優勢，今場比賽之前13次碰頭，哥迪奧拿取得9勝4和，來到第14次交鋒，艾美利終於打破宿命贏番1次，同時係佢第50場英超勝仗，可謂別具意義。維拉今季15場英超贏10場，成為球隊自1980/81年球季後，開季首15場聯賽最多勝仗嘅一季。

賽後艾美利話要保住英超前3位非常困難：「起碼有7支球隊實力比我哋強，嚟緊對阿仙奴，必須集中精神。」艾美利2018年夏天成為阿仙奴領隊，首季就帶領兵工廠打入歐霸盃決賽，但不敵車路士，去到2019年11月因為成績欠佳被炒。

艾美利上年11月重返英超執教維拉，上季主場兩度領先下，補時連失2球，以2比4不敵兵工廠，但維拉今季大勇，7場聯賽主場全勝，艾美利報仇機會來了。