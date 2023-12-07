世界足球傳奇盃2024　盧均宜同奧雲一隊：感覺緊張

「世界足球傳奇盃2024」將於來年1月20日，下午4時假香港大球場舉行，主辦單位周四（7日）公布更多詳情，將會代表「奧雲大師隊」參賽的盧均宜，笑稱對此感到緊張。

賽會早前已宣布，奧雲及史高斯兩名英超名宿，會組建兩支傳奇大師明星隊出戰，費高、皮利斯、山度士及李健和等外國或本地名宿皆會參加賽事，比賽會分3節舉行，每節之間都會進行由U14及U12球員，以12碼對戰名將的賽事。票價方面，共設有$980、$680、$480、$280及$100的學生及長者優惠票，門票將於12月12日於AlipayHK、Cityline購票通及美團貓眼公開發售。

從現場宣傳版可見，希斯基、路爾斯加西亞及拿鐵斯等人也會參賽，奧雲及史高斯亦有拍攝影片，向現場人士打招呼，其中以往曾訪港的奧雲，對能與表示在本港云云美食中，最喜歡叉燒，引來全場大笑。其中有份參賽並現身記招的盧均宜等名將即場抽籤，決定屆時代表哪支隊伍出戰。

盧均宜抽籤後被編入「奧雲大師隊」，他透露林嘉緯都有機會一同出戰，並指利物浦2003年訪港時，自己皆有份作賽，與奧雲及希斯基交手，今次則會與他們合作，笑言感到緊張：「有咁多前輩一齊踢，希望趁機學吓嘢，好難得香港搞到咁大型嘅比賽，希望之後會搞多啲，吸引多啲球迷撐本地波。」他又打趣道屆時務必把握機會，與名宿合照：「最緊要係搵佢哋影相，以前多數睇電視先見到佢哋，咁難得可以見真人，一定會盡力『集郵』！」