香港隊　U16月底赴恆大足校友賽

十六歲以下港隊會於12月進行本地集訓，期間將赴廣東清遠，與FC廣州U16進行2場友賽，足總周三（6日）公布31人名單，其中秦宇灝及蔡朗希兩位外流小將齊齊入選之外，幾位港超兵都榜上有名。

港隊U16今次31人集訓名單中，有多位球員今年曾代表香港青年聯賽選手隊，友賽訪港的曼聯U16，包括兩位現時正於葡萄牙學法的秦宇灝及蔡朗希，此外高銘浩及蕭政等港超兵都有份入選。

球隊將於12月16起於將軍澳足球訓練中心進行集訓，並於12月22日前往位於廣東清遠的恆大足球學校，與FC廣州U16進行兩場友賽。

門將：楊洛謙(理文)、許栢瑋(冠忠南區)、周若言(浩運)、何鈺懃、鄧沛諄(傑志)、張立衡

場區球員：秦宇灝(AC卡薩比亞)、高銘浩、梁祉賢、連朗狄、蕭政、黃安游(東方)、李淳康、樂美時、吳瑞君(港會)、林柏燃、李兆軒、童祈樂、王逸朗(傑志)、封天詠(港峰)、張栢榮、許肇中、姚子亮(理文)、劉胤男、張泳洋(浩運)、賴凱文(南華)、蔡朗希(UDR Santa Maria)、陳傑智、冼蔚喬、韋懿洋、黃曉予