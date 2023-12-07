港超聯　「藍鳥」迎戰「粉紅兵團」

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「中銀人壽香港超級聯賽」周五（8日）假旺角大球場上演一場夜戰，由傑志主場面對晉峰。雙方今季曾兩次在盃賽交手，「藍鳥」同樣大勝而回，但「粉紅兵團」上場大踢爭氣波，士氣大振，今番兩隊季內第3度碰頭，戰況預期會比之前兩次緊湊。（on.cc東網周五晚上8時按次收費直播）

傑志上場聯賽一度領先3球，惟尾段卻被均業北區連入兩球，最終僅能險勝而回，暫代主教練金東進（Kim）承認下半場表現未如理想，直言如今每場聯賽同樣重要，希望能盡快作出改善：「晉峰啱啱贏完大埔，信心一定好強，但最重要都係睇我哋自己嘅發揮。餘下聯賽再冇失分空間，我哋唔能夠『自殺』。」陣容方面，Kim透露保羅已開始復操，但今場或未能趕及披甲，而上場勇戰傷出的黃洋同樣要缺陣。

後衞周緣德（Oli）亦對球隊上場防守表現感到不滿，強調今場對晉峰絕不可輕敵：「上場有3球優勢，同埋球隊換完人，大家集中力明顯有所下降，依樣嘢唔可以再發生。即使面對咩對手，每場都要畀足100%。」Oli又提道保羅近期缺陣，以及丹早斯基的離隊對防線影響不大，相信球隊可及時調整。

晉峰剛在「足總盃」首圈淘汰大埔晉級，兼終止各項賽事4連敗走勢，但總教練何信賢提醒陣中年輕球員，切勿因此自滿，今場再鬥勁旅傑志務必加強防守，會以1分為目標：「上場贏主要因為大埔踢得唔好，我清楚球隊實力係不足嘅。對上兩次對傑志失咗十幾球，防守一定要更加集中，避免喺早段就失波。」好消息是南韓中堅金相佑，有望復出重返大軍名單。

今季從「藍鳥」加盟的年青後衞曾俊軒，或繼早前「高級組銀牌」8強，再有機會倒戈，他直言感覺很特別，希望今場可以繼續進步，藉此證明自己，並爭取更多上陣機會：「感覺好興奮，始終我由青年軍開始，到第一年踢職業都係踢傑志。但我覺得自己1對1，同防守高波仲需要改善。」

【兩隊預計正選陣容】

傑志

門將：1.王振鵬

後衞：28.鄭展龍 18.周緣德 5.艾里奧 77.費蘭度

中場：10.基爾頓 16.陳俊樂 17.米基爾

前鋒：8.伊高沙托尼 27.迪美路夫 99.潘沛軒

晉峰

門將：1.龐焯熙

後衞：18.曾俊軒 20.鄭璟昊 29.呂卓芹 99.文智星

中場：21.周睿弘 10.凱基 8.邵昀俊 9.袁世傑

前鋒：19.林樂賢 17.何思哲