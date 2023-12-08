熱刺劇本又重演　領先下輸波創恥辱紀錄

「熱刺劇本」再三上演！周五(8日)凌晨英超賽事，熱刺主場再一次先開紀錄下，最終1比2反輸韋斯咸，連續5場聯賽先入波下冇一場贏到(1和4負)，創造英超史上最差紀錄。熱刺領隊普斯迪高路賽後非常不滿，批評球員缺乏信念。

熱刺今場有基斯甸羅美路停完賽復出，11分鐘就由呢位阿根廷中堅頭槌先開紀錄，熱刺上半場攻勢較多，但未能增添紀錄，令韋斯咸可以重整旗鼓。52分鐘古達斯遠射，個波波子機式彈落門前嘅查洛保雲腳下，後者輕鬆射入追平；74分鐘熱刺後防烏杜治回傳乏力，查洛保雲射門被擋出，禾特普斯補射先中柱，但佢快一步再射入網，助韋斯咸反勝2比1。

熱刺開季頭10輪不敗排榜首，但之後5場1和4負跌落第5位，而且呢5場佢哋都係先入波一隊。據Opta數據，熱刺係英超史上首支連續5場先入波但未能獲勝球隊，亦係首支連續3場主場領先1比0下輸波球隊，今季熱刺喺領先情況下失咗16分，係歐洲7大聯賽入面最多一隊。

澳洲籍領隊普斯迪高路賽後表示：「好明顯，熱刺球員缺乏入波嘅信念，依家我哋踢緊所謂嘅華麗足球，但我唔覺得係，我只係見到佢哋冇信念，好似覺得個波會自己入網。難過係冇意義，唯一可以做嘅係下場交出最好表現，唔單止係踢華麗足球，仲要展示爭勝嘅信念。」