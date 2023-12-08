希斯基：「大」力水手勢擒西部聯

兩支聯賽榜敬陪末席的球隊中岸水手及西部聯，今仗將會作出正面交鋒，雙方都渴望可以全取3分，令自己可以重返正軌。

力爭衞冕季後賽冠軍的中岸水手，開季錄得3連敗，不過最近的表現經已稍為作出改善。我相信，他們仍然有很多地方可以做得更加好，特別是在防守方面。

由馬克積遜帶領的中岸水手，平均每場失兩球，我認為老將門將胡高域需要引領球隊走出困局。事實上，此子身經百戰，需要於禁區內多點「提場」，同時帶領由拜仁卡爾達及史唐路斯等人組成的防線，保持良好的隊形及紀律。

不過，中岸水手進攻表現不錯，入球頻頻。古奧重返澳職後，表現相當理想。雖然馬高杜里奧亦表現突出，但可惜他還未於聯賽取得開齋入球。

另一邊廂，西部聯自從於揭幕戰擊敗了墨爾本城後便無以為繼，更加錄得5連敗劣績。我認為最大的問題，是球隊缺乏一位入球數字穩定的射手坐鎮。在此情況下，你需要全隊上下分擔入球重任，但領隊艾萊斯又看不到有其他球員站出來有所貢獻。

6場聯賽只共攻入3球，對任何球隊來說都是不濟的表現，前鋒拉治蘭威爾斯及諾亞保迪應該要交出更好表現，協助西部聯走出低潮。

西部聯的防守也不穩，經驗豐富的今井智基及祖舒亞列斯頓也未能發揮出應有水平，令球隊難以獲勝。我認為中岸水手的強勁進攻火力，將可擊破西部聯的不穩防線，並成功取得勝利。