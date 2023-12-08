拉舒福特冇得翻身？勞基梳爾畀Like

曼聯今季成績麻麻，夏天以超高薪續約嘅拉舒福特成為眾矢之的，上場對車路士佢被貶為後備，曼聯立即取得漂亮勝仗，名宿艾拉賽後直指拉舒福特可能「冇機會翻身」，竟然得到勞基梳爾畀Like，成為網民熱話！

拉舒福特上季狂入30球，博到份高薪合約後表現大跌，今季踢19場只入得2球，早前0比1輸畀紐卡素一役，佢同安東尼馬迪爾喺前線「懶懶閒」表現飽受批評，結果對車路士雙雙被棄用，果然曼聯演出生猛得多。法國名將艾拉表示：「我喺曼聯踢左閘嗰陣，唔需要要求翼鋒回防，傑斯就算已經39歲都係永不放棄，連操練都一樣，我睇唔到拉舒福特同安東尼馬迪爾有機會重返正選。」

有趣嘅係，有球迷轉載艾拉呢番言論，竟然獲得勞基梳爾畀Like，令人懷疑艾拉都支持將拉舒福特同馬迪爾踢出正選，引起網民熱烈討論，不過勞基梳爾冇耐之後留言回應：「唔好傻啦！好明顯係唔小心按到Like...」雖然勞基梳爾咁樣解釋，但大部份網民都支持將拉舒福特同安東尼馬迪爾踢走嘅決定，認為2人會阻礙曼聯改革進程。