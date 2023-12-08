談國際邁亞密訪港　霍啟山：大家都好期待

FIFA Football for Schools（F4S）開幕禮暨匡智會足球比賽日，周五（8日）假將軍澳足球訓練中心（FTC）舉行，有份擔任嘉賓出席的足總主席霍啟山，就期望活動有助鼓勵兒童參與足球運動。談及國際邁亞密即將訪港，霍啟山相信無論球迷或本地球員都感到期待，有信心能吸引更多球迷入場觀戰，並透露正積極籌辦「賀歲盃」，表示會爭取外隊來港。

霍啟山是日在國際足協代表法迪瑪達（Fatimata Sow），以及匡智會教育執行委員會副主席張偉等嘉賓陪同下出席活動，期間上台致詞，他希望今次活動能幫助更多有需要兒童參與足球運動：「想鼓勵更多小朋友參與足球運動，同時讓有智力障礙的兒童，可以更多機會及資源接觸足球，希望他們可以透過運動融入社會，現時已有14間學校在匡智會支持下參與活動，未來我哋希望吸引更多學校加入。」

同日國際邁亞密正式公布將於明年2月訪港，其中8屆金球獎得主美斯有望相隔9年後再來港獻技，霍啟山認為今次賽事吸引力十足，有信心票房成績更勝2014年阿根廷訪港，並不忘分享早前與國際邁亞密班主碧咸的對話：「疫情後香港重新出發，現時氣氛好好，球迷對足球都好熱心，國際邁亞密難得走出美國，我早排與碧咸見面傾談時，都提起2003年他與皇家馬德里來港，當時是非常熱鬧，相信今次國際邁亞密來到氣氛都會好熱烈。」

他認為今次國際邁亞密選擇來港作賽，有助鞏固香港作為國際體育盛事區域樞紐的地位，並表示：「今次有世界盃得主美斯壓陣，還有碧咸領軍來港，不止能讓球迷近距離見到他們，都是好好的機會讓香港球員與他們同場較量，相信大家都非常期待，希望會有場精彩的比賽。」此外，他透露正爭取於農曆年期間，邀請其他外隊來港踢表現賽：「我們正討論賀歲盃的安排，希望可以盡快落實。」