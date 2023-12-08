王康傑獲中銀香港網賽「外卡」爭逐ATP賽事

睽違21年的ATP巡迴賽再次重臨香港，「中銀香港網球公開賽2024」將於2023年12月31日至2024年1月7日假維多利亞公園網球主場舉行，賽會周五（8日）宣布再多一名中國香港球員加入戰團，香港代表王康傑（Jack）將獲「外卡」參加男單外圍賽，與海外球手爭逐。

王康傑得悉消息後高興地表示：「能夠參加這項自2000年代初以來在香港首次舉行的ATP巡迴賽，我感到非常興奮。作為一名職業網球員，能有機會在香港觀眾面前參加如此高水平的賽事，我十分珍惜。我相信這類頂級的賽事也將激勵眾多有抱負的精英球員繼續努力去實現夢想。」

王康傑的加入，意味著「中銀香港網球公開賽2024」將有兩位本土球員出賽，預計將吸引大批球迷入場為他們打氣；此前，香港首席球員黃澤林（Coleman）已率先落實參賽。

王康傑是中國香港台維斯盃男子隊際賽主力球手之一，為香港特別行政區代表隊取得職業生涯以來14勝9負的戰績。王康傑及黃澤林在今年初的台維斯盃世界二組附加賽作客委內瑞拉時，在雙打合力以6:1、7:6擊敗對手奠勝。二人在九月主場出戰台維斯盃賽事對拉脫維亞，可惜今次他們在雙打力戰下以3:6、6:2、5:7落敗，無緣晉級。

今年九月，黃澤林及王康傑主場出戰ITF國際男子職業網球賽M25香港站賽事，他們拍檔雙打賽，在主場球迷支持下越戰越勇至決賽，最後僅以5:7、4:6敗給日、日韓組合松田龍樹及Ji Hoon Son。

25歲的王康傑近日狀態大勇，他於上月底在維多利亞公園網球主場舉行的中國網球巡迴賽CTA1000香港公開賽，夥拍另一位本土拍檔黃俊鏗並合力奪得雙打冠軍。王康傑表示：「我十分期待跟黃澤林出戰『中銀香港網球公開賽2024』這項雲集世界級球手的比賽，向世界展示香港是國際網球盛事的絕佳舉辦地點。」

王康傑曾於2018年12月達到ATP世界單打排名個人最高的第653位，而他最高的雙打排名是2019年9月30日的648位。對王康傑來說，網球就像是聯繫家庭的一項運動，他的妹妹王康怡（Cody）同樣是一位職業網球員，亦是中國香港的網球代表。

「中銀香港網球公開賽2024」作為全球ATP巡迴賽於2024年賽季首週揭開戰幔的賽事之一，亦適逢澳洲網球公開賽將於本賽事兩週後舉行，不少頂尖球手視本賽為備戰2024年首個大滿貫賽事的熱身賽，相信在香港的比賽將異常激烈。

大會在早前已公佈落實參加「中銀香港網球公開賽2024」的頂級球手包括世界排名第5位的魯列夫（Andrey Rublev）、排名第15位的卡查諾夫（Karen Khachanov） 、排名第16位的泰科爾（Frances Tiafoe)，以及2014美國網球公開賽單打冠軍施歷（Marin Cilic）。