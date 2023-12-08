中游對決實力接近　華倫西亞半和基會高

今晚西甲獨腳戲上演中游對決，由基達菲主場硬撼華倫西亞。基達菲一向守強於攻，今仗又有多名後衞坐波監，隨時踢得更保守，華倫西亞上仗聯賽反勝為敗，今場更加唔敢冒進，半場和有計。（Now 632周六凌晨4時直播）

兩軍唔單止同分排緊中游，同樣係入17球同失20粒，可見大家實力上係不相伯仲。基達菲雖然有曼聯借將格連活特助陣，但佢哋一向守強於攻，近6場聯賽入得5粒咁大把，幸好防守尚算穩陣，因此其中5場開2球或以下。不過今仗有後衞達米安蘇亞雷斯、奧馬阿達雷迪同迪亞高列高停賽，影響唔細，勢必加強防務。

華倫西亞今季表現尚算平穩，冇上季要搞到護級咁狼狽，不過客場表現腳軟，近7場聯賽作客只得3和4負未贏過，包括上場造訪基羅納領先之下，末段竟然連失兩粒反勝為敗，都幾打擊士氣，作為防中出身嘅主帥巴拉查吸取教訓後，今仗一定唔敢輕舉妄動。翻查紀錄，基達菲近7次聯賽主場出擊，有6次開半場和，其中4次半場互交白卷，可見佢哋喺主場初段都係穩陣行先，半場和不妨追多鋪。

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