有望與美斯交手　港超兵皆感興奮

美職球隊國際邁亞密落實來年2月會來港，跟由港超球員組成的選手隊交手，幾位港超兵皆對有機會與阿根廷球王美斯交鋒感到興奮。

效力傑志的巴西裔後衞艾里奧，表示會暫時放下兩國的恩怨，盼入選今次港聯大軍，與美斯正面交鋒：「美斯屬於世上最佳球員，如何能夠討厭他呢？他即使年紀漸大，但依然擁有改變戰局的能力，很難從他身上搶走皮球，有機會和他同場比賽，絕對是我的榮幸。」

而「藍鳥」陣中另一名同樣來自巴西的外援米基爾（Mika），則坦言自己很喜歡美斯，認為有幸與這名球星交手，將成其生涯及人生一大成就：「美斯效力巴塞隆拿時，我已經常觀看他的比賽，當時與我的同鄉尼馬、蘇亞雷斯組成三叉戟，進攻十分悅目。」Mika續指美斯個人能力毋容置疑，笑言需要整隊一起包夾，才可以限制他，相信這場比賽一定樂趣無窮。

至於2019年曾代表港聯在「賀歲盃」鬥鳥棲砂岩的東方中場馬高斯，則形容若有機會能與美斯交手，會是一生人一次的體驗：「我認為美斯是史上最佳的球員，他已步入職業生涯尾聲，如果他能來港獻技，對香港絕對是好事。」他提到近期本地足球入座率偏低，希望美斯來到來，能夠刺激到球市，吸引更多球迷入場。