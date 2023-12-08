梅菲限時賽轟147 締造歷史紀錄

英格蘭桌球名將梅菲日前在世界桌球單局限時賽，面對年僅16歲的匈牙利小將Bulcsu Revesz未有留手，直接打出1Cue147度擊敗對方晉級，更成為賽事自2011年成立以來，首位打出1Cue滿分的球員，強勢晉級第2圈。

世界桌球單局限時賽的比賽方式較為特別，雙方會進行10分鐘的賽事。比賽頭5分鐘，球手需要在15秒內出Cue，到最後5分鐘，出Cue時間更會減至10秒，節奏非常急促，因此球手要在這項賽事打出高分絕非易事。豈料向來進攻火力強勁的梅菲，於首圈大爆發，把握Bulcsu Revesz開球後留下機會，並直接以1Cue147度終結比賽，成為第位在這項賽事，打出147度的球手。值得一提，這項賽事自2011年成立以來，僅出現過27次1Cue過百，當中最高紀錄為美倫的142度。

梅菲賽後相當興奮，揚言會努力娛樂球迷：「每當參加這些娛樂成份較重的賽事中，我總希望能夠與球迷互動，令這些購買門票入場的球迷滿載而歸；我亦會好好慶祝，因為打出1Cue147度，在任何賽事皆十分罕見。」