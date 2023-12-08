拿玻里易帥未執掂　祖記主Ｗ手到拿來

意甲前列大戰，祖雲達斯主場硬撼拿玻里。「祖記」今季唔需要兼顧歐洲賽，可以專注聯賽爭標，成績大有改善，近7場聯賽取得6勝1和，走勢凌厲。反觀衞冕嘅拿玻里今非昔比，早前換帥後仍然冇起色，受讓都冇着數，一於直取祖雲達斯主勝。（Now 638周六凌晨3時45分直播）

祖雲達斯因違反公平財政條例，被歐洲足協判罰禁止參加今屆歐洲賽，所以佢哋今季目標非常簡單，就係奪取意甲冠軍，重返下屆歐聯。以呢支傳統班霸嘅人腳質素，應付本土賽事綽綽有餘，今季聯賽14戰取得10勝3和1負，僅落後榜首國際米蘭2分，正在等待機會反超前呢支爭標勁敵；現時最重要係保持贏波，預料會採取主動強攻拿玻里。「祖記」前中後三線球員都具備入球能力，無論係前鋒杜辛華荷域、費達歷高基艾沙，抑或中堅加迪、基爾臣比爾馬，今季都已經取得入球，令對手防不勝防。

另一邊廂，拿玻里捧完上季意甲冠軍之後，主帥史巴列堤離隊，會方請來魯迪加西亞領軍，但表現差強人意，呢位法國名帥上月中被炒，並由馬沙利接掌帥印。呢位62歲前屈福特領隊回巢首仗雖然擊敗阿特蘭大，但近兩場都輸波，合共失7球，包括上場吞國際米蘭3蛋。拿玻里防線弱不禁風，恐怕馬沙利需要花一段時間重建球隊，以目前頹勢難以阻擋祖雲達斯全取3分。

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