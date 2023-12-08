足總盃　冠忠南區激鍊深水埗

「足總盃」周六（9日）假大埔運動場上演8強對決，由冠忠南區與深水埗爭入4強。雙方今季兩次交鋒，南區同樣輕鬆取勝，休戰兩周「叉足電」自然希望再下一城，且看於盃賽表現頑強的深水埗，能否踢出驚喜賽果。（無綫85台周六下午3時直播）

南區上場聯賽踢和傑志，主教練楊正光認為有助提升士氣，惟他提到深水埗表現愈見進步，不能輕視對手：「雖然之前『賽馬會菁英盃』贏過佢哋3球，但睇到佢哋係有進步，外援又交到貨，而且今場係一場過分勝負，一定會小心啲。」「光Sir」特別稱讚對方主教練陳浩然，部署一向甚有心思，盼球隊注意防守的同時，爭取進攻機會。

首圈淘汰香港U23的深水埗，急需一場勝仗擺脫6連敗頹勢。今季兩鬥南區均落敗而回，主教練陳浩然透露是役要作出不同部署：「盃賽係充滿變數，我哋想有成績就要比對手更加努力，我上任後着手提升球隊練波速率，希望改善球員表現。」上場因傷被調離場的泰國前鋒柏羅邦，賽前透過fb向迷道別，表示今場後會離隊，據悉他與浦敏獲武里南聯一隊急召，以應付下半季T1聯賽；另剛榮升人夫的南韓中堅宋柱浩，婚禮過後已歸隊可以候命，或能為球隊沖喜。

【兩隊預計正選陣容】

冠忠南區

門將：25伍瑋謙

後衞：8李嘉耀 5古安奴 4川瀨浩太 16翟廷峯

中場：11佐佐木周 6基斯 24鞠盈智

前鋒：18艾華 7史提芬彭利拿 28陳傲軒

深水埗

門將：31李溢晉

後衞：20波比 4浦敏 14宋柱浩 15尼高拉斯

中場：24顏卓彬 6雲尼馬高域 41梁星耀

前鋒：77張廣然 8艾雲馬高域 21陳灝