港超聯　米基爾梅開二度 傑志5比1贏晉峰

「中銀人壽香港超級聯賽」周五（8日）獨腳戲，旺角大球場有傑志主場與晉峰挑燈夜戰。結果「藍鳥」憑米基爾梅開二度，加上費蘭度、迪美路夫及周緣德各入1球，以5比1輕取由何思哲破蛋的晉峰。

「藍鳥」派出明加索夫、恩查及隊長費蘭度組成進攻三叉戟，基爾頓及米基爾於中場策應，後備席有迪美路夫候命；「粉紅兵團」有袁世傑與何思哲於前線衝鋒陷陣，紀思昊與凱基等坐鎮中場負責串聯，隊長鄭璟昊與呂卓芹要扼守後防中路，南韓後衞金相佑重返大軍名單，先列後備。

傑志今場早早領先，14分鐘前場罰球機會，費蘭度直射破網。僅僅3分鐘後，楊憲樂頭鎚解圍，米基爾禁區頂順勢勁射得手，為傑志贏到2比0。晉峰進攻無起色，傑志就繼續搶攻，30分鐘後備入替的迪美路夫，接應陳晉一傳中，一頂入網，進一步擴大領先優勢。補時階段，何思哲接應直線一射僅中網側。

換邊後繼續是傑志世界，60分鐘，羅梓駿傳中，米基爾頭鎚頂高。1分鐘後，米基爾一頂又考驗不到龐焯熙。64分鐘，楊憲樂禁區外窄位放冷箭，被王振鵬撲出底線。72分鐘，傑志角球攻勢，再有周緣德門前一射建功。晉峰未放棄，76分鐘，袁世傑頭鎚先頂中柱彈出，何思哲後上再補射得手，為「粉紅兵團」扳回一城。88分鐘，潘沛軒右路殺入禁區落底傳中，造就米基爾門前攻入埋齋波。最終傑志以5比1擊敗晉峰，取得兩連勝。

傑志下周將出戰最後1場「亞冠盃」分組賽，暫代主教練金東進就認為今場大勝有助球隊備戰：「可以贏5比1，我對球隊表現感滿意，下場對獅城水手希望可以派出最強陣容。」至於今場有斬獲的周緣德（Oliver），就對攻入首個聯賽入球感開心：「今季自己唔係踢足所有比賽，係比較困難，但我相信所有嘢都係一個過程，相信入波可以提升我嘅信心。」

至於晉峰總教練何信賢，就承認面對強敵傑志，球員要面對極大挑戰，但仍不忘稱讚下半場未有洩氣，成功取得破蛋入球：「我哋受嘅壓力好大，隊友頻率高我哋幾倍都唔止，但成班球員90分鐘都去緊，我期望佢哋未來都可以繼續咁樣去踢。」他指出球隊今場可以調動的人腳不多，希望陣中傷兵能盡快康復。