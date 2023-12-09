C朗入波+助攻賀1200戰　承諾留在艾納斯掛靴

葡萄牙巨星C朗再創下新里程碑，呢位38歲前鋒喺周六(9日)凌晨沙特阿拉伯聯賽為艾納斯披甲主場鬥瑞達亞，成為佢職業生涯第1200場比賽，C朗射入1球及1次助攻，協助艾納斯大勝4比1，賽後佢揚言會留效呢支沙特豪門至掛靴。

開賽31分鐘，C朗入波為艾納斯打開紀錄，踢到上半場補時，佢傳中由葡萄牙同胞奧達維奧艾美臣飛頂入網成2比0，換邊之後，輪到另外2位艾納斯前鋒表演，沙迪奧文尼橫傳畀塔利斯卡射入。

雖然瑞達亞由安達格雷入波追番1球，但塔利斯卡補時再建一功，個人梅開二度，幫艾納斯大勝4比1，落後榜首希拉爾7分，繼續排第2位。

主角C朗自2002年8月14日首次為士砵亭上陣，展開職業生涯以來，經過21年征戰，至今累積1200場比賽，射入869球，屬於史上上陣次數第5多嘅球員，如果唔計門將，更加係史上第一。

賽後C朗話：「3分到手，感謝所有幫我達成1200場比賽嘅人，係一段不平凡旅程，但仲未結束，好多人話我已經玩完，但我仲入緊波，並未有退役打算，但希望留喺艾納斯直至掛靴。」C朗將於2025年6月約滿，意味佢起碼仲有1年半時間為艾納斯搏殺，以佢今季上陣27場入25球及10次助攻嘅效率，相信要取得職業生涯第900個入球，甚至入1000球並唔困難。