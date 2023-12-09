IOC批准俄白選手參賽巴黎奧運　田聯堅持制裁

國際奧委會（IOC）周五（8日）宣布批准俄羅斯和白羅斯的運動員以中立身份參加明年7月舉行的法國巴黎奧運會，惹來烏克蘭及俄羅斯的不滿，烏克蘭更指這是向俄羅斯武器化奧運會「開綠燈」；然而世界田聯則仍會禁止這兩個國家的運動員參賽。

國際奧委會表示，在所屬運動領域合資格的俄羅斯和白羅斯運動員，只要他們沒有活躍地支持俄羅斯攻打烏克蘭，就可在沒有國旗、國歌下以中立身份參加個人賽。兩國不能派運動員出戰團體賽，政府官員亦不會獲邀出席巴黎奧運。目前全球有約4,600名運動員合資格參加巴黎奧運，包括8名俄羅斯人和3名白羅斯人。

俄羅斯政府批評做法是歧視，烏克蘭外長庫萊巴直指俄羅斯會利用每名俄白運動員作為宣傳戰的武器，他敦促所有夥伴強烈譴責這個可恥的決定，這將損害奧運原則；至於烏克蘭會否杯葛比賽，庫萊巴指稍後會布決定。

另外，即使IOC向俄羅斯及白羅斯運動員「開綠燈」，但世界田聯主席Sebastian Coe則指，田徑比賽禁止上述兩個國家運動員參賽的措施仍然生效：「你或許會在巴黎看到來自俄羅斯與白俄羅斯的中立運動員，但不會是在田徑項目。」

此外，部份俄羅斯選手都會遇到難以取得奧運資格的問題，事關部份世界體育總會都拒絕這兩個國家的運動員參賽，如國際體操總會雖然決定明年1月超放寛，但主辦大部份奧運資格賽的歐洲體操聯會，仍拒絕俄羅斯及白羅斯運動員參加。