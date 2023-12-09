英超早場　利物浦搶分爭榜首

英超早場方面，有力追榜首嘅利物浦作客水晶宮。水晶宮自2014年之後，從未喺主場贏過利物浦，聞到魷魚香嘅鶴臣，肯定唔會同「紅軍」硬碰，寧願屯重兵加強防守，佢哋近7次主場出擊，6次開出半場和，今場起碼會死頂半場，半場和追得過。（Now 621及611周六晚8時30分直播）

「紅軍」周中快車以作客以2比0擊敗錫菲聯，開季至今各項賽事22戰全部有士哥，入球能力確係犀利。

不過，睇番近期利物浦入波球員集中喺中後場，3箭頭穆罕默德沙拿、達雲紐尼斯同路易斯迪亞斯，近3場都冇波入，腳頭無靈。

水晶宮啱啱又輸一場，近8戰只得1勝2和5負，主帥鶴臣係「下一個被炒英超領隊」次熱，僅次於諾定咸森林領隊谷巴，但今場要對利物浦又真係頭都大埋，因為水晶宮自2014年11月後，各項賽事近9次主場對紅軍只得1和8負，今場唯一踢法只係死守。

事實上，水晶宮主場有一定防守力，對住阿仙奴同熱刺，半場仍然可以保持不失，今季7次主場6次開半場和，加上利物浦作客表現打折扣，近7場作客只得2勝，預計「紅軍」亦唔會過分進取，半場和值捧。

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