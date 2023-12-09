蔡俊彥花劍世界盃鎖定獎牌　張家朗出局

男子花劍世界盃日本站在東京上演，亞運銅牌得主蔡俊彥於周六正賽過關斬將後，勇闖4強，穩袋獎牌；然而亞運金牌得主張家朗則意地外8強止步。

港隊今次派出12名劍擊參加，除了世界排名第4的張家朗免戰首天資格賽外，其餘11人都要從小組賽開始爭逐，最終亞運銅牌得主蔡俊彥及崔浩然成功出線，躋身今日的正賽。

比賽今日從64強開始爭逐，被列為3號種子的張家朗先以15比10擊敗意大利選手Damiano Di Verolt，繼而再以15比6淘汰了加拿大的Blake Broszus，躋身16強，再面對14號種子美國的Miles Chamley-Watson以15比11獲勝，惟8強迎戰埃及的Mohamed Hamza以7比15落敗，爆冷出局 。

至於隊友蔡俊彥則表現出色，先以15比6輕取日本的敷根崇裕，再以15比11力挫12號種子的意大利好手Daniele Garozzo，勇闖16強，繼而面對5號種子的南韓名將李光炫，以15比7勇挫對手，並為隊友崔浩然成功復仇兼躋身8強，李光炫就是在上一輪令崔浩然於32強止步。蔡俊彥愈戰愈勇，遇上意大利好手Tommaso Marini激戰後以15比13險勝，奪得4強席位，並肯定袋走獎牌，稍後將與Alexander Massialas爭逐決賽席位。