祖高爾：紅魔輪換福仔有理

12月的賽程相當頻繁，眨眼間般尼茅夫便要作客奧脫福挑戰紅魔鬼曼聯。

儘管曼聯在本周發生了更多戲劇性的爭議，當中一些媒體更被禁止到訓練場採訪，但球隊在球場上卻取得成果。

我原本以為車路士可能會在周中的比賽中給曼聯帶來一些麻煩，儘管我預測高爾彭馬會有進帳的預測準確，但結果另一位我也相當喜歡的球員麥湯米尼卻成功搶盡風頭，助曼聯笑到最後 。他並不經常得到他應得的讚賞，有時當我稱他可以得上是曼聯本季最佳的球員時，部分球迷很快就會批評他，但事實上他攻入了一些重要的入球，並為中場線帶來了我認為所需的能量。

有趣的是拉舒福特沒有在對車路士的比賽中正選登場，我們不知道箇中的具體情況，哪怕主帥坦哈格暗示輪換是原因。不過，在他安坐後備席的情況下，邊線球員尤其是阿歷真度加拿祖表現出色，通過連續幾場比賽他找到一些狀態和表現。他是一位令人興奮的球員，當他有波在腳時，絕對讓對手坐立不安，顯然也是奧脫福紅魔迷喜歡看到的那種狡猾型的翼鋒。在過去幾個球季中他一直在A隊徘徊，現在看來是發光發熱的大好機會。我認為，他會為般尼茅夫後防帶來極大威脅，尤其是對方閘位球員喜歡壓上前助攻。

經過慢熱的開季後，般尼茅夫逐漸找回狀態，過去4場英超保持不敗。他們展現一支球隊應該如何團結在一起，並有耐性地讓領隊植入自己的踢球理念從而取得成果。

他們往往希望在比賽中佔據主動在前場逼搶，以便在對方的危險區域奪回球權，這解釋了他們為何前場4個位置都是年輕有速度的球員，更能把握機會轉化成入球。在過去4場他們共入了9球，這便是最佳佐證。

我特別喜歡安東尼施美安，他可能是蘇蘭基身後的三位進攻球員中最突出的一位，曼聯必須確保他們在失去控球權後在邊線位置找兩個球員盯防他，否則其速度可能對他們構成真正威脅。

雖然我認為般尼茅夫有力對曼聯帶來麻煩，但我認為憑藉奧脫福主場優勢和紅魔所擁有的球員質素，曼聯將能小勝。