港超聯 東方遇標準流浪有惡鬥
2023年12月09日 17:02
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旺角大球場周六（9日）晚上上演1場「中銀人壽香港超級聯賽」，東方主場硬撼標準流浪。主隊今場有鐘樂安重返大軍名單，擔正的吳宇曦聯同黃皓雋負責側擊，支援腳風甚順的巴科爾攻堅；至於客隊，改由盧兆崎把關，林衍廷及林遼太負責中場掃蕩，前線三叉戟為神田夢實、伊巴謙和劉智樂。（on.cc東網周六晚6時按次收費直播）
東方正選：
1 葉鴻輝 [GK]
2 賀爾
3 高素巴耶夫
7 巴科爾
11 黃皓雋
16 梁振邦 [C]
17 柳志成
21 丹尼爾
23 馬希偉
27 馬高斯
31 吳宇曦
標準流浪正選：
1 盧兆崎 [GK]
4 金旻奎
5 林遼太
6 朴鍾範
7 劉智樂
12 盧均宜 ［C］
14 岡本玲仁
16 林衍廷
19 姚浩明
21 伊巴謙
44 神田夢實
東方後備：
26 廖富源 [GK]
40 鍾凱文 [GK]
5 鐘樂安
6 郭崇毅
15 黃浩然
22 梁冠聰
33 高銘浩
35 林千裕
42 楊棟棋
44 柏拔
77 李俊霆
88 張文浩
標準流浪後備：
11 梁興傑 ［GK］
13 陳冠燊 [GK]
10 林嘉緯
17 龍梓軒
20 趙正宇
25 梁凱俊
26 黎培基
28 陳耀祖
周六(9日)「中銀人壽香港超級聯賽」有激戰上演，東方坐鎮旺角大球場火併標準流浪。不敗走勢剛斷纜的東方，上月曾在「高級組銀牌」4強，以3球淘汰標準流浪晉級；流浪為爭取更理想排名，亦對3分虎視眈眈，兩隊聯賽再遇惡鬥難免。
7日內要應付第3場比賽的東方，周中收起多位主力情況下，於「賽馬會菁英盃」以1比2不敵大埔，連勝走勢告終。主教練盧比度（Chino）坦言作出輪換，只因希望球隊以更佳準備應付今日硬仗：「我哋喺『高級組銀牌』試過贏流浪3球，但過程絕對唔容易，我相信今場形勢會好唔同，希望球員更專注。」Chino透露黃梓浩及余在言仍需時間養傷，孫銘謙已接近康復，鐘樂安則有望重返大軍名單。
上月「高級組銀牌」曾攻破流浪大門的黃皓雋（Anson），強調做好場上每個細節，是決定今場勝負的關鍵，並希望能在2023年東方最後一場聯賽，為球隊力爭全取3分：「作為進攻球員，一定要爭取助攻同入波，呢個係我個人目標，對流浪會係好困難嘅比賽，但我哋會做足準備。」
上季殺入「足總盃」決賽的標準流浪，上場8強不敵理文提早出局，總監李輝立（Philip）指勝敗乃兵家常事，惟承認球員發揮並不理想，希望教練團能盡快調整，並在聯賽爭取更好成績：「東方識得用年輕球員，絕對值得讚賞，今場肯定難踢。我哋實力唔強，但每場波當然希望贏，聯賽爭取排名高啲。」陣容方面，馬相訓將繼續避戰，而早前宣布退役的基藍馬，則有望「捱義氣」留效至季尾。Philip又透露正積極從日本尋找中前場各一名新外援，以增強球隊競爭力。
中場林衍廷指上場雖不敵理文，但表現絕不失禮，僅把握力不及對手。今日再對東方希望能及時反彈：「上次對東方，當失咗第3球之後，大家冇咗贏波嘅決心，希望今場成隊都努力啲，展現番決心出嚟。」