足總盃　深水埗互射12碼淘汰冠忠南區

「足總盃」周六（9日）假大埔運動場上演8強對決，冠忠南區與深水埗兩支地區球隊對碰。結果深水埗在先落後情況下，補時階段靠宋柱浩的入球追成1比1。雙方加時互無紀錄下，最終深水埗再靠互射12碼，以總比數6比5淘汰南區。

南區有陳傲軒復任正選，為箭頭史提芬彭利拿提供側擊支援，古安奴及川瀨浩太鎮守後防；深水埗有南韓中堅宋柱浩重返正選大軍，馬高域兄弟繼續擔正，張廣然出任右翼，與前鋒鄧嘉擔起入球重責。

南區開局掌握控球優勢，嘗試用短傳滲透撕破深水埗防線，15分鐘，陳凱柏壓落底線傳中，史提芬彭利拿的射角度太正，被李溢晉接實。18分鐘，古安奴接應陳凱柏開出角球，一頂僅僅高出。34分鐘，鞠盈智在拿亞及浦敏夾擊下禁區內倒地，球證一度指向12碼點，不過到場邊檢視完VAR後，改判鞠盈智插水。41分鐘南區角球攻勢，古安奴一頂中楣彈出，再加一頭補中，半場前為南區打破僵局。

換邊後，南區由翟廷峯入替陳傲軒，深水埗派出尼高拉斯，搶回不少攻勢。56分鐘深水埗反擊機會，鄧嘉一射入網，不過球證表示越位在先入球無效，但就令南區後防響起警號。61分鐘，史提芬彭利拿接應傳中頭鎚攻門，被李溢晉救到。6分鐘後，浦敏右路傳中，鄧嘉接應一頂，被伍瑋謙接實。補時階段。補時階段，後上助攻的宋柱浩，接應顏卓彬傳中，頭鎚頂入扳平入球，將比賽送入加時階段。

雙方加時都未能增添入球，要互射12碼分勝負。兩隊頭4輪都射入情況下，南區其後有艾華宴客，被深水埗門將李溢晉捉到路撲出，隨住尼高拉斯射入奠勝入球，深水埗最終以總比數6比5擊敗南區，4強將與理文爭入決賽。

深水埗成功擊敗冠忠南區晉級，成功延續盃賽運，收穫接手球隊後首勝的主教練陳浩然，賽後表示對球隊在這項盃賽有一定期望：「聯賽就算我哋排第6、第7，都冇人會記得，係喺盃賽攞咗冠軍，先會有人記得深水埗呢隊波，我都同球員講，要畀人知我哋嘅努力，知道我哋嘅存在。」他將勝仗歸功於一班球員的努力：「呢場波球員嘅功勞最大，我嚟咗1個月見到球員嘅轉變好大，包括訓練同比賽嘅態度，多謝佢哋肯改變同付出。」