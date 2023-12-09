阿仙奴格食格　客W拉唔住

英超矚目大戰，阿士東維拉主場迎戰「1哥」阿仙奴，兩隊近期氣勢如虹，被視為爭標分子。維拉周中技術性擊倒曼城，表現令人驚喜，不過今仗再撼6連勝嘅阿仙奴搶分有難度，尤其近年對賽均被「兵工廠」食住，客勝值得捧場。（Now 621及611周日凌晨1時30分直播）

維拉自從上年由艾美利執教後，表現突飛猛進，呢位前阿仙奴主帥成功引入華麗踢法，快上快落嘅搶攻戰術威力甚大。不過維拉踢法略嫌過分進取，防線漏洞亦頗為明顯，近9場聯賽只有1場冇失波，面對頂級勁旅成績亦唔穩定，包括試過1比5慘負紐卡素，以及0比3輸畀利物浦。

維拉除咗對強隊唔夠穩定，佢哋採用嘅技術流踢法同阿仙奴相近，但正面交鋒嗰陣往往被比下去。兩隊對上4次喺聯賽交鋒，阿仙奴全部贏波而回。維拉依家跨季聯賽主場14連勝，佢哋對上一次喺維拉公園球場輸波，就係今年2月被阿仙奴4比2打爆，「格食格」相當明顯。

阿仙奴今季穩定性更上層樓，迪格蘭賴斯、夏維斯嘅加入令球隊硬淨度大大提升，周中戲劇性作客4比3「絕殺」盧頓，令球隊豪取6連勝。阿仙奴一眾攻擊球員輪流入波，連馬田奧迪加特、迪格蘭賴斯同夏維斯等中場亦頻有斬獲，對手防不勝防，而且佢哋比維拉有多一日休息，今仗值得睇好。

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