足總盃　深水埗晉級為一對泰國兵餞行

深水埗一對泰國外援柏羅邦（Danny）及浦敏（William）外借期完畢後，將會回到母會武里南聯報到，深水埗在周六（9日）「足總盃」8強亦非常爭取，憑互射12碼淘汰冠忠南區，以一場勝仗為兩人餞行。今次外流之旅即將結束，Danny及William異口同聲表示最不捨得一班深水埗隊友，並認為過去5個月在香港收穫了寶貴經驗。

季初以借將身分加盟深水埗的柏羅邦及浦敏，隨即在球隊佔據主力位置。今場於「足總盃」面對南區，William擔正兼踢足120分鐘，於防線表現積極，更多次壓過半場參與進攻，賽後他表示非常希望在離隊前的最後一戰，落多幾成力為球隊爭勝：「我知道呢場係最後1次為球隊上陣，好想踢場好波畀班球迷睇，我覺得我可以做更多，我哋今日踢咗場好波，我永遠都會記住呢場比賽。」

至於Danny今場因傷缺陣只能作壁上觀，但過去在場上積極進攻的表現，也令球迷留下深刻印象。Danny形容這段外流經歷，令他獲益良多：「過去呢段時間我學咗好多嘢，相信有助我成長為更好嘅球員，好多謝一班隊友嘅支持。」他表示回到武里南聯後，會爭取繼續進步，希望日後可以向更高級別聯賽挑戰。