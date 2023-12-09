孫興民受傷　熱刺要靠20歲阿根廷新星救亡

熱刺近5場聯賽僅1和4負，屋漏偏逢連夜雨，主力射手孫興民上仗對韋斯咸，不幸受傷，下周一(11日)凌晨主場對紐卡素，上陣成疑，領隊普斯迪高路可能焗用20歲阿根廷新星維利斯救亡。

孫興民上仗踢到88分鐘退下火線，離場時行路一瘸一拐，似乎受傷，賽後呢位南韓國腳透露比賽時被撞傷，感到非常痛楚，需要服食止痛藥，將會接受詳細檢查，睇下傷勢是否嚴重。

孫興民今季英超上陣14場入9球，屬於熱刺首席射手，如果佢缺陣，肯定對球隊造成沉重打擊。由於另1位前鋒李察利臣腳頭無靈，今季踢11場英超僅入1球，普斯迪高路可能考慮用維利斯擔正。

維利斯今夏以1,300萬鎊(約1.27億港元)轉會費由羅沙里奧中央轉投熱刺，有5次英超上陣經驗，但都係接近完場先至後備入替，冇乜表現機會，佢身高1米86衝擊力強，如果今場擔正，或者可以為球隊進攻帶來變化。

值得一提，熱刺「阿根廷幫」近期腳風順，中場盧施素近3次上陣入2球，中堅基斯甸羅美路上仗復出立即入波，今場對紐卡素，可能輪到維利斯表演。