港超聯　東方2比1險勝標準流浪

旺角大球場周六（9日）晚上上演1場「中銀人壽香港超級聯賽」，東方主場硬撼標準流浪。最終東方憑馬高斯梅開二度，以2比1力挫標準流浪，全取3分，流浪各項賽事3連敗。

主隊今場有鐘樂安重返大軍名單，擔正的吳宇曦聯同黃皓雋負責側擊，支援腳風甚順的巴科爾攻堅；至於客隊，改由盧兆崎把關，林衍廷及林遼太負責中場掃蕩，前線三叉戟為神田夢實、伊巴謙和劉智樂。

兩隊上月於「高級組銀牌」4強交手，當時東方淨勝3球，不過是役戰況較為緊湊。11分鐘，黃皓雋罰球斬入禁區，巴科爾近門施頂高出。其後雙方依舊膠着，30分鐘，賀爾左路發難，推至禁區頂起腳，未能命中目標。直到上半場補時階段，馬高斯中路罰球一射入網，助主隊領先1比0完半場。

流浪換邊後隨即有扳平機會，不過伊巴謙49分鐘近距離勁射，被葉鴻輝擋出。客隊其後調入林嘉緯加強攻力，到56分鐘就收到回報，伊巴謙傳入中間，劉智樂勁中楣底彈地後，被葉葉鴻輝接實，經視像助理裁判（VAR）覆核後，確認皮球已過白界入球有效，流浪追成1比1平手。

客隊之後愈戰愈勇，林遼太奮力傳中，伊巴謙射門未能攻破葉鴻輝十指關。眼看即將打和之際，馬高斯86分鐘接應左路傳中頂成2比1，末段巴科爾攻門中柱彈出，無阻東方以2比1勝出。

今場正選出擊的盧均宜，認為球員需時適應教練團變動，令球隊成績飄忽：「要適應1種新踢法，係需要時間嘅，但依家已經去到季中，我相信成績好難會突飛猛進，希望最後可以穩住喺中遊位置完成球季。」「均宜」又指球證有不少爭議性判決，難免影響球員心態，但他強調球隊防守紀律亦有不足，務必作出檢調。