港超聯　攔路虎大埔登場 今次搞理文？

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「中銀人壽香港超級聯賽」周日（10日）爆發前列對決，大埔於大埔運動場擺下擂台迎戰理文。今季走勢強勁的「綠戰士」，主場賽事表現特別醒神，具本錢挑戰不敗之師理文，港超重頭戲不容錯過。（on.cc東網周日下午3時按次收費直播）

相隔超過1個月再回歸聯賽戰線的大埔，對上4場聯賽全勝兼保持零失球，其中有3次於地頭出擊，主場優勢明顯。上場於「賽馬會菁英盃」鬥東方贏波後，「綠戰士」近3場全勝，主教練李志堅相信連勝走勢，有助球隊更好面對今場挑戰：「我哋都會堅持一貫踢法，唔想畀太大壓力班球員，只可以話盡力而為。」卡朗完成手術後仍需時間康復，與另一傷兵謝臣上陣成疑，上場因傷退下火線的雷仙奴，則沒有大礙可以披甲。

今季加盟「綠戰士」的長人中堅馬高斯山度士，連續兩場取得入球盡顯帶刀侍衞本色，他表示加比爾組成森巴後防組合，兩人同聲同氣默契十足。他表示有信心幫助球隊捍衛主場：「對理文呢場波唔容易應付，但我哋有主場之利，有能力擊敗對手。」

上場險勝標準流浪於「足總盃」闖關的「黃黑軍團」，各項賽事錄得2連勝。今季兩軍曾在「高級組銀牌」交手，最終理文以2比1擊敗大埔，今年最後1次聯賽出擊，主教練曾昭達認為要確保榜首位置，不容有失：「大埔係好有實力嘅球隊，甚至有力爭標，上次交手我哋吃過唔少苦頭，今次仲要作客大埔場，部署上會有啲調整。」上場領紅的迪高，與累積5黃的荷西安祖要齊齊停賽，徐宏傑則繼續因傷缺陣。

在列斯奧養傷的日子裡，理文中堅余煒廉要肩負更多防守責任，他形容今場聯賽非常關鍵：「大埔成績同表現比上年好好多，今場仲要作客，肯定會好困難，近排少咗列斯奧呢位大哥喺後防嗌住，但我哋每位球員都有能力擔起責任，幫球隊做好防守。」他相信今場理文仍會主導場上形勢，但需要提防對手幾位外援前鋒進襲。

【預計兩隊正選容】

大埔

門將：94.謝家榮

後衞：6.羅振庭 33.加比爾 14.馬高斯山度士 99.鄭子森

中場：16.陳肇鈞 4.馮冠鳴 23.蔡立靖

前鋒：7.馬卡雷拿 95.雷仙奴 80.鍾偉強

理文

門將：28.陳嘉豪

後衞：26.黃俊皓 5.余煒廉 15.馮慶燁 4.立花稜也

中場：7.保利臣 16.顏樂楓 23.黃威

前鋒：8.艾華頓 9.安尼亞 91.基華尼頓