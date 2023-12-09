沙拿200球　利物浦反勝10人水晶宮

周六(9日)英超早場，利物浦作客水晶宮。水晶宮靠球證送出12碼領先，利物浦末段把握多踢1人優勢，先憑穆罕默德沙拿扳平，再由哈維艾利洛補時1分鐘絕殺，以2比1反勝全取3分，暫時升上榜首。

利物浦擺出穆罕默德沙拿、達雲紐尼斯及路易斯迪亞斯三箭頭強攻對手，但上半場多次起腳都過唔到水晶宮銅牆鐵壁，戰至28分鐘水晶宮發動反攻，先有謝法臣拿馬近門勁射，門將艾利臣比加擋到中柱，再由阿歷山大阿諾特白界前解圍，1分鐘後水晶宮前場逼搶成功，奧辛尼艾度亞迪博得12碼，不過VAR顯示韋曉士侵犯遠藤航在先，12碼判決被推翻，紅軍逃過大難，上半場互無紀錄。

易邊後戰況膠着，水晶宮靠球證複核VAR一個至少4分鐘前犯規動作，當時紅軍後衞查洛爾昆沙侵犯桑馬迪達，球證判罰12碼，桑馬迪達親自主射入網，水晶宮57分鐘領先1比0。75分鐘佐敦阿休「兩黃一紅」被逐，水晶宮打少個即刻出事，穆罕默德沙拿勁射省中對方後衞入網，利物浦扳平1比1，沙拿攻入效力紅軍第200球。

補時1分鐘，哈維艾利洛右路推進至禁區頂勁射破網，為利物浦攻入絕殺球，協助球隊反勝2比1。