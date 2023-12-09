費度：季後賽總決賽　機員爆「磯」封王

雙方曾於過去3年內兩奪美職季後賽總冠軍，哥倫布機員於2020年封王，而FC洛杉磯則於去年奪冠。

FC洛杉磯於西岸決賽順利以2比0擊敗侯斯頓戴拿模。他們連續3場賽事錄得零封成績，我認為門將基利普爾及一對中堅基亞連尼和捷西斯梅里路，功勞最大，事關他們三人的表現實在相當穩固。

如果卡路士韋拿於比賽早段把握到機會轉化為入球的話，他們本應可以更大比數勝出，但這位墨西哥射手依然是球隊不可或缺的球員。事實上，他的能力極高，除了能於禁區內找尋空位射門，還可以為其他前鋒作出致命傳送，故我絕對相信，他將會在決賽擔當重要角色。

左翼位置將會是今仗的重要戰場，FC洛杉磯擁有狀態大勇兼且具入球威脅的丹尼斯保亞加坐鎮。由於哥倫布機員通常會排出三中堅加一對翼衞的陣式，所以如果右翼衞穆罕默德法斯壓得太前的話，其身後將有可能出現空位，讓丹尼斯保亞加有機會作出突破。

哥倫布機員於東岸決賽跟FC辛辛那提鬥到加時賽，最終以3比2從後反勝對手晉級總決賽。今季他們是美職常規賽入球最多的球隊，最近亦繼續入球停不了，近5場季後賽賽事一共攻入13球。

迪亞高羅斯、阿歷山大馬坦及古曹靴南迪斯這個鐵三角，是美職其中一個最強的進攻組合，而基斯甸拉美利斯亦可以後備入替提供入球威脅。

至於一對翼衞法斯及耶保亞交出了多次助攻，所以要小心提防他們上前參與進攻，今仗FC洛杉磯的防守將會被受考驗。

今場美職季後賽總決賽令人引頸以待，戰情有可能會十分緊湊。哥倫布機員於主隊球迷的支持下表現強勁，我認為主場優勢將會成為勝負的分野，所以我認為哥倫布機員最終可以擊敗衞冕的FC洛杉磯，並成功取得冠軍。