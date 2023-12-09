希斯基：西悉勢主場獲「勝」

我十分期待今場賽事的來臨，事關兩支開季至今6場聯賽仍然保持不敗的球隊西悉尼流浪者及墨爾本勝利，將會展開一場龍爭虎鬥。

我認為西悉尼流浪者開季表現強勁的原因來是他們的穩固防守，他們甚少失球，並經已有4場聯賽錄得零封成績。

然而，定海神針兼隊長中堅馬些路安東尼奧將會因傷缺陣，這勢必令領隊馬高魯丹感到擔憂。而馬高魯丹將希望，湯姆比迪寧及祖列軒迪歷斯的經驗將可彌補這位守衛的空缺。

另外，西悉還有翼鋒班頓波里路因腳傷關係而需要長抖3個月，但由尼高拉斯米蘭奴域、安東遜及拉治蘭布魯克組成的攻擊組合，仍然可以令任何球隊的防線感到頭痛。

至於另一邊廂的墨爾本勝利，開季取得兩連勝後，接著連續4場聯賽和局收場。

我認為如果麥赫治及維里皮利等進攻球員能夠於前場表現得更加冷靜的話，他們有可能將這幾場和局改變為勝局。

但墨爾本勝利其中一位攻擊球員科拿路利的表現相當出色，他於澳職神射手榜暫時以7個入球獨領群雄。我認為，普波域帶領的墨爾本勝利定要更多將皮球傳到他的腳下，以及作出更多傳中球到禁區內讓他攻門。

科拿路利今季有些入球盡顯他出眾的個人技術，他是一位能夠於球場上任何位置，都能夠取得入球的球員。

對手將不可以讓科拿路利於進攻前場中有取得任何空位，但我認為馬高魯丹將會做好賽前部署，我相信西悉尼流浪者今仗最終將可獲勝，全取3分。