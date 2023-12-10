曼聯吞3蛋打回原形　主場再寫恥辱紀錄

上場聯賽漂亮擊倒車路士嘅曼聯，時隔3日打回原形，周日(10日)凌晨英超主場慘吞般尼茅夫3蛋，寫下奧脫福球場恥辱紀錄。今場係曼聯英超史上對住下游球隊主場最大敗仗，而且自傳奇領隊費格遜退休後，曼聯累積英超主場敗仗(35場)，已超過費Sir在任期間主場輸波總數(34場)，奧脫福球場慘告淪陷。

曼聯上仗強勢反彈，估唔到今仗又再走樣，開波5分鐘就走甩蘇蘭基被對方近門射入；般尼茅夫之後反擊亦非常入肉，蘇蘭基39分鐘曾勁射中柱；下半場曼聯力圖反撲，但68分鐘後防又睇漏菲臘比寧，被對方近門頭槌頂入，兵敗如山倒嘅曼聯5分鐘後角球被馬高斯辛尼斯攻陷，最終大敗0比3完場。

曼聯經歷今季各項賽事第11場敗仗，當中6場係主場，今仗係曼聯英超史上首次面對「下半版」球隊輸3球或以上。自費格遜喺2013年退休後，曼聯經歷莫耶斯、尹戈爾、摩連奴、蘇斯克查同坦哈格，近10年英超主場35次落敗，超過費Sir執教21年嘅英超主場輸波次數(34場)。

坦哈格賽後主動為慘敗「問責」：「球員要隨時準備好作戰，我要確保球員準備好，所以係我嘅責任。今場開局令人失望，我原來以為佢哋可以延續上場嘅氣勢，所以特別失望。我知道球隊有能力踢到好波，但需要每3日就展現出嚟，我哋嘅演出好唔穩定，喺英超如果你唔交出最高水平，就會被對手殺死。」