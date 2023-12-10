拜仁災難性慘敗　喪爆600倍波膽

周六(9日)晚德甲出現驚天大冷門，11連冠嘅拜仁慕尼黑竟然作客以1比5慘敗於法蘭克福腳下，爆出600倍波膽，無獨有偶，拜仁對上1次聯賽失5球，都係以1比5輸畀法蘭克福，當年更導致時任教練尼高高華被炒，拜仁主帥杜曹依家可能開始聞到魷魚香。

拜仁慕尼黑上仗對柏林聯，因為天氣惡劣改期，球員多一星期時間休息，表現反而仲差，開賽12分鐘就失守，法蘭克福前鋒查艾比射門中柱彈出，馬莫殊補射入網打開紀錄。法軍得勢不饒仁，由甸拿伊賓比、曉高拿臣各建一功，上半場36分鐘已經領先3球，拜仁靠中場甘美治44分鐘入波追至1比3。

換邊之後，法蘭克福仍然未收手，再憑甸拿伊賓比、紐奧夫入波，繼2019年11月之後，再次做出壯舉，大炒拜仁5比1。

今季聯賽有18球進帳嘅拜仁射手哈利卡尼踢足全場都冇建樹，賽後教練杜曹被傳媒追問慘敗原因時，佢拒絕解釋只係話：「我哋將會以球場上表現作回應，而非喺採訪。」似乎有信心未來比賽表現會反彈。

拜仁輸波之後，落後榜首利華古遜3分，球隊將於周三(13日)凌晨歐聯作客曼聯，由於拜仁已提早取得小組首名出線，加上下輪德甲將硬撼另一支前列球隊史特加，預料今場歐聯可能會輪換陣容，曼聯有機會乘虛而入。